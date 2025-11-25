Tokenomika Lendr.fi (RWAL)

Tokenomika Lendr.fi (RWAL)

Odkryj kluczowe informacje o Lendr.fi (RWAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:28:11 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Lendr.fi (RWAL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lendr.fi (RWAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M
Historyczne maksimum:
$ 0.059
$ 0.059$ 0.059
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.00298
$ 0.00298$ 0.00298

Informacje o Lendr.fi (RWAL)

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Oficjalna strona internetowa:
https://lendr.fi/
Biała księga:
https://whitepaper.lendr.fi/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4A61E3217d48b6361b87f598256a8ef71ac913F7

Tokenomika Lendr.fi (RWAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Lendr.fi (RWAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RWAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RWAL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRWAL tokenomikę, poznaj cenę tokena RWALna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

