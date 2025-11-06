GiełdaDEX+
Aktualna cena Lendr.fi to 0.002506 USD. Śledź aktualizacje cen RWAL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RWAL łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 RWAL do USD:

$0.002506
+8.62%1D
Lendr.fi (RWAL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:28:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Lendr.fi (RWAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.001983
Minimum 24h
$ 0.005333
Maksimum 24h

$ 0.001983
$ 0.005333
--
--
0.00%

+8.62%

-57.52%

-57.52%

Aktualna cena Lendr.fi (RWAL) wynosi $ 0.002506. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RWAL wahał się między $ 0.001983 a $ 0.005333, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RWAL w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RWAL zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +8.62% w ciągu 24 godzin i o -57.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lendr.fi (RWAL)

--
$ 6.03K
$ 6.03K$ 6.03K

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Lendr.fi wynosi --, przy $ 6.03K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RWAL w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.51M.

Historia ceny Lendr.fi (RWAL) – USD

Śledź zmiany ceny Lendr.fi dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00019887+8.62%
30 Dni$ -0.00076-23.28%
60 dni$ -0.017494-87.47%
90 dni$ -0.017494-87.47%
Dzisiejsza zmiana ceny Lendr.fi

DziśRWAL odnotował zmianę $ +0.00019887 (+8.62%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Lendr.fi

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00076 (-23.28%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Lendr.fi

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RWAL o $ -0.017494(-87.47%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Lendr.fi

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.017494 (-87.47%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Lendr.fi (RWAL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Lendr.fi.

Co to jest Lendr.fi (RWAL)

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Lendr.fi jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Lendr.fi. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RWAL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Lendr.fi na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Lendr.fi będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Lendr.fi (w USD)

Jaka będzie wartość Lendr.fi (RWAL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lendr.fi (RWAL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lendr.fi.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lendr.fi!

Tokenomika Lendr.fi (RWAL)

Zrozumienie tokenomiki Lendr.fi (RWAL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RWALjuż teraz!

Jak kupić Lendr.fi (RWAL)

Szukasz jak kupić Lendr.fi? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Lendr.fi na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RWAL na lokalne waluty

Zasoby Lendr.fi

Aby lepiej zrozumieć Lendr.fi, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Lendr.fi
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Lendr.fi

Jaka jest dziś wartość Lendr.fi (RWAL)?
Aktualna cena RWAL w USD wynosi 0.002506USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RWAL do USD?
Aktualna cena RWAL w USD wynosi $ 0.002506. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lendr.fi?
Kapitalizacja rynkowa dla RWAL wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RWAL w obiegu?
W obiegu RWAL znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RWAL?
RWAL osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RWAL?
RWAL zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu RWAL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RWAL wynosi $ 6.03K USD.
Czy w tym roku RWAL pójdzie wyżej?
RWAL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RWAL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:28:25 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Lendr.fi (RWAL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

