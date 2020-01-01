Tokenomika RocketX exchange (RVF) Odkryj kluczowe informacje o RocketX exchange (RVF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RocketX exchange (RVF) RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. Oficjalna strona internetowa: https://RocketX.exchange Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 Kup RVF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RocketX exchange (RVF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RocketX exchange (RVF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M Całkowita podaż: $ 98.54M $ 98.54M $ 98.54M Podaż w obiegu: $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Historyczne maksimum: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 Historyczne minimum: $ 0.01723594 $ 0.01723594 $ 0.01723594 Aktualna cena: $ 0.06107 $ 0.06107 $ 0.06107 Dowiedz się więcej o cenie RocketX exchange (RVF)

Tokenomika RocketX exchange (RVF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RocketX exchange (RVF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RVF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RVF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRVF tokenomikę, poznaj cenę tokena RVFna żywo!

