RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

NazwaRVF

PozycjaNo.1342

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.03%

Podaż w obiegu93,691,309

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż98,541,333

Wskaźnik obrotu0.9369%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.376832374971313,2021-11-16

Najniższa cena0.01723594,2021-07-20

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

