Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

NazwaRPL

PozycjaNo.331

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)297,88%

Podaż w obiegu21 384 675,27468185

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż21 384 675,27468185

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum154.7288747531403,2021-11-16

Najniższa cena0.0911751633458,2019-05-17

Publiczny blockchainETH

