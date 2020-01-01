Tokenomika RAKUZA (RKC) Odkryj kluczowe informacje o RAKUZA (RKC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RAKUZA (RKC) We are a Japanese NFT MARKETPLACE specializing in RWA NFT of animation celluloid and original artwork. We are a Japanese NFT MARKETPLACE specializing in RWA NFT of animation celluloid and original artwork. Oficjalna strona internetowa: https://rakuza.io/en/ Biała księga: https://medium.com/@media_39638/about-rkc-utility-token-c1db5084e976 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf976fc699eb81a302a29bac6590d1565e8e5da0d Kup RKC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RAKUZA (RKC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RAKUZA (RKC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 169.00K $ 169.00K $ 169.00K Historyczne maksimum: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000169 $ 0.0000169 $ 0.0000169 Dowiedz się więcej o cenie RAKUZA (RKC)

Tokenomika RAKUZA (RKC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RAKUZA (RKC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RKC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RKC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRKC tokenomikę, poznaj cenę tokena RKCna żywo!

Jak kupić RKC Chcesz dodać RAKUZA (RKC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RKC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RKC na MEXC już teraz!

Historia ceny RAKUZA (RKC) Analiza historii ceny RKC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RKC już teraz!

Prognoza ceny RKC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RKC? Nasza strona z prognozami cen RKC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RKC już teraz!

