Tokenomika Bedrock (BR) Odkryj kluczowe informacje o Bedrock (BR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bedrock (BR) Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin's $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin's role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets. Oficjalna strona internetowa: https://bedrockdao.com/ Biała księga: https://docs.bedrockdao.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xff7d6a96ae471bbcd7713af9cb1feeb16cf56b41

Tokenomika i analiza cenowa Bedrock (BR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bedrock (BR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.10M $ 17.10M $ 17.10M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 74.34M $ 74.34M $ 74.34M Historyczne maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Historyczne minimum: $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 Aktualna cena: $ 0.07434 $ 0.07434 $ 0.07434 Dowiedz się więcej o cenie Bedrock (BR)

Tokenomika Bedrock (BR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bedrock (BR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBR tokenomikę, poznaj cenę tokena BRna żywo!

Jak kupić BR Chcesz dodać Bedrock (BR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Bedrock (BR) Analiza historii ceny BR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BR już teraz!

Prognoza ceny BR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BR? Nasza strona z prognozami cen BR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BR już teraz!

