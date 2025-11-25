Tokenomika Sapien (SAPIEN)

Tokenomika Sapien (SAPIEN)

Odkryj kluczowe informacje o Sapien (SAPIEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Tokenomika i analiza cenowa Sapien (SAPIEN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sapien (SAPIEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 33.60M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 250.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 134.40M
Historyczne maksimum:
$ 0.57373
Historyczne minimum:
$ 0.051122873927006145
Aktualna cena:
$ 0.1344
Informacje o Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.sapien.io/
Biała księga:
https://docs.sapien.io/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Tokenomika Sapien (SAPIEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Sapien (SAPIEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SAPIEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAPIEN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSAPIEN tokenomikę, poznaj cenę tokena SAPIENna żywo!

Jak kupić SAPIEN

Chcesz dodać Sapien (SAPIEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SAPIEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Sapien (SAPIEN)

Analiza historii ceny SAPIEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SAPIEN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAPIEN? Nasza strona z prognozami cen SAPIEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

