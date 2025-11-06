GiełdaDEX+
Aktualna cena River to 7.0972 USD. Śledź aktualizacje cen RIVER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIVER łatwo w MEXC już teraz.

Cena River(RIVER)

Aktualna cena 1 RIVER do USD:

$7.0972
$7.0972$7.0972
-3.27%1D
USD
River (RIVER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:26:55 (UTC+8)

Informacje o cenie River (RIVER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 7.0214
$ 7.0214$ 7.0214
Minimum 24h
$ 7.6038
$ 7.6038$ 7.6038
Maksimum 24h

$ 7.0214
$ 7.0214$ 7.0214

$ 7.6038
$ 7.6038$ 7.6038

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-0.93%

-3.27%

-14.71%

-14.71%

Aktualna cena River (RIVER) wynosi $ 7.0972. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIVER wahał się między $ 7.0214 a $ 7.6038, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIVER w historii to $ 10.246419991222751, a najniższy to $ 1.137662800262792.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIVER zmieniły się o -0.93% w ciągu ostatniej godziny, o -3.27% w ciągu 24 godzin i o -14.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o River (RIVER)

No.249

$ 139.11M
$ 139.11M$ 139.11M

$ 186.50K
$ 186.50K$ 186.50K

$ 709.72M
$ 709.72M$ 709.72M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa River wynosi $ 139.11M, przy $ 186.50K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIVER w obiegu wynosi 19.60M, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 709.72M.

Historia ceny River (RIVER) – USD

Śledź zmiany ceny River dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.239924-3.27%
30 Dni$ +4.2506+149.32%
60 dni$ +6.5972+1,319.44%
90 dni$ +6.5972+1,319.44%
Dzisiejsza zmiana ceny River

DziśRIVER odnotował zmianę $ -0.239924 (-3.27%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny River

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +4.2506 (+149.32%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny River

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RIVER o $ +6.5972(+1,319.44%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny River

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +6.5972 (+1,319.44%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe River (RIVER)?

Sprawdź teraz stronę historii cen River.

Co to jest River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w River. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RIVER, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące River na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno River będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny River (w USD)

Jaka będzie wartość River (RIVER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w River (RIVER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla River.

Sprawdź teraz prognozę ceny River!

Tokenomika River (RIVER)

Zrozumienie tokenomiki River (RIVER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RIVERjuż teraz!

Jak kupić River (RIVER)

Szukasz jak kupić River? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić River na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RIVER na lokalne waluty

1 River(RIVER) do VND
186,762.818
1 River(RIVER) do AUD
A$10.858716
1 River(RIVER) do GBP
5.393872
1 River(RIVER) do EUR
6.103592
1 River(RIVER) do USD
$7.0972
1 River(RIVER) do MYR
RM29.666296
1 River(RIVER) do TRY
298.79212
1 River(RIVER) do JPY
¥1,085.8716
1 River(RIVER) do ARS
ARS$10,300.663164
1 River(RIVER) do RUB
577.286248
1 River(RIVER) do INR
628.953864
1 River(RIVER) do IDR
Rp118,286.619352
1 River(RIVER) do PHP
417.528276
1 River(RIVER) do EGP
￡E.336.478252
1 River(RIVER) do BRL
R$38.040992
1 River(RIVER) do CAD
C$10.007052
1 River(RIVER) do BDT
864.864792
1 River(RIVER) do NGN
10,241.2596
1 River(RIVER) do COP
$27,296.89578
1 River(RIVER) do ZAR
R.123.420308
1 River(RIVER) do UAH
298.508232
1 River(RIVER) do TZS
T.Sh.17,437.8204
1 River(RIVER) do VES
Bs1,582.6756
1 River(RIVER) do CLP
$6,699.7568
1 River(RIVER) do PKR
Rs2,005.952608
1 River(RIVER) do KZT
3,727.520412
1 River(RIVER) do THB
฿230.375112
1 River(RIVER) do TWD
NT$219.516396
1 River(RIVER) do AED
د.إ26.046724
1 River(RIVER) do CHF
Fr5.67776
1 River(RIVER) do HKD
HK$55.145244
1 River(RIVER) do AMD
֏2,715.03386
1 River(RIVER) do MAD
.د.م66.074932
1 River(RIVER) do MXN
$132.00792
1 River(RIVER) do SAR
ريال26.6145
1 River(RIVER) do ETB
Br1,088.142704
1 River(RIVER) do KES
KSh917.242128
1 River(RIVER) do JOD
د.أ5.0319148
1 River(RIVER) do PLN
26.188668
1 River(RIVER) do RON
лв31.369624
1 River(RIVER) do SEK
kr67.77826
1 River(RIVER) do BGN
лв12.06524
1 River(RIVER) do HUF
Ft2,385.581836
1 River(RIVER) do CZK
150.318696
1 River(RIVER) do KWD
د.ك2.1788404
1 River(RIVER) do ILS
23.0659
1 River(RIVER) do BOB
Bs48.97068
1 River(RIVER) do AZN
12.06524
1 River(RIVER) do TJS
SM65.6491
1 River(RIVER) do GEL
19.233412
1 River(RIVER) do AOA
Kz6,499.2609
1 River(RIVER) do BHD
.د.ب2.6685472
1 River(RIVER) do BMD
$7.0972
1 River(RIVER) do DKK
kr45.989856
1 River(RIVER) do HNL
L187.082192
1 River(RIVER) do MUR
326.613144
1 River(RIVER) do NAD
$123.49128
1 River(RIVER) do NOK
kr72.39144
1 River(RIVER) do NZD
$12.491072
1 River(RIVER) do PAB
B/.7.0972
1 River(RIVER) do PGK
K30.1631
1 River(RIVER) do QAR
ر.ق25.833808
1 River(RIVER) do RSD
дин.722.920792
1 River(RIVER) do UZS
soʻm84,490.462672
1 River(RIVER) do ALL
L596.448688
1 River(RIVER) do ANG
ƒ12.703988
1 River(RIVER) do AWG
ƒ12.77496
1 River(RIVER) do BBD
$14.1944
1 River(RIVER) do BAM
KM12.06524
1 River(RIVER) do BIF
Fr20,929.6428
1 River(RIVER) do BND
$9.22636
1 River(RIVER) do BSD
$7.0972
1 River(RIVER) do JMD
$1,142.29434
1 River(RIVER) do KHR
28,502.781032
1 River(RIVER) do KMF
Fr3,023.4072
1 River(RIVER) do LAK
154,286.953436
1 River(RIVER) do LKR
රු2,161.736148
1 River(RIVER) do MDL
L121.00726
1 River(RIVER) do MGA
Ar31,969.3374
1 River(RIVER) do MOP
P56.7776
1 River(RIVER) do MVR
109.29688
1 River(RIVER) do MWK
MK12,321.519892
1 River(RIVER) do MZN
MT453.86594
1 River(RIVER) do NPR
रु1,007.376568
1 River(RIVER) do PYG
50,333.3424
1 River(RIVER) do RWF
Fr10,312.2316
1 River(RIVER) do SBD
$58.338984
1 River(RIVER) do SCR
97.302612
1 River(RIVER) do SRD
$273.59706
1 River(RIVER) do SVC
$62.029528
1 River(RIVER) do SZL
L123.917112
1 River(RIVER) do TMT
m24.8402
1 River(RIVER) do TND
د.ت21.0290036
1 River(RIVER) do TTD
$48.048044
1 River(RIVER) do UGX
Sh24,811.8112
1 River(RIVER) do XAF
Fr4,045.404
1 River(RIVER) do XCD
$19.16244
1 River(RIVER) do XOF
Fr4,045.404
1 River(RIVER) do XPF
Fr731.0116
1 River(RIVER) do BWP
P95.741228
1 River(RIVER) do BZD
$14.265372
1 River(RIVER) do CVE
$682.111892
1 River(RIVER) do DJF
Fr1,256.2044
1 River(RIVER) do DOP
$455.498296
1 River(RIVER) do DZD
د.ج927.816956
1 River(RIVER) do FJD
$16.181616
1 River(RIVER) do GNF
Fr61,710.154
1 River(RIVER) do GTQ
Q54.364552
1 River(RIVER) do GYD
$1,484.450352
1 River(RIVER) do ISK
kr901.3444

Zasoby River

Aby lepiej zrozumieć River, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa River
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące River

Jaka jest dziś wartość River (RIVER)?
Aktualna cena RIVER w USD wynosi 7.0972USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RIVER do USD?
Aktualna cena RIVER w USD wynosi $ 7.0972. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa River?
Kapitalizacja rynkowa dla RIVER wynosi $ 139.11M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RIVER w obiegu?
W obiegu RIVER znajduje się 19.60M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RIVER?
RIVER osiąga ATH w wysokości 10.246419991222751 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RIVER?
RIVER zaliczył cenę ATL w wysokości 1.137662800262792 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RIVER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RIVER wynosi $ 186.50K USD.
Czy w tym roku RIVER pójdzie wyżej?
RIVER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RIVER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:26:55 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator RIVER do USD

Kwota

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.0972 USD

Handluj RIVER

RIVER/USDT
$7.0972
$7.0972$7.0972
-3.39%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

