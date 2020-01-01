Tokenomika Ribus (RIB) Odkryj kluczowe informacje o Ribus (RIB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ribus (RIB) Ribus's Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe. Oficjalna strona internetowa: http://ribus.io Biała księga: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37

Tokenomika i analiza cenowa Ribus (RIB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ribus (RIB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 295.51M $ 295.51M $ 295.51M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Historyczne maksimum: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 Historyczne minimum: $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 Aktualna cena: $ 0.007166 $ 0.007166 $ 0.007166 Dowiedz się więcej o cenie Ribus (RIB)

Tokenomika Ribus (RIB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ribus (RIB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIB tokenomikę, poznaj cenę tokena RIBna żywo!

Jak kupić RIB Chcesz dodać Ribus (RIB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RIB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RIB na MEXC już teraz!

Historia ceny Ribus (RIB) Analiza historii ceny RIB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RIB już teraz!

Prognoza ceny RIB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIB? Nasza strona z prognozami cen RIB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RIB już teraz!

