Informacje o Renta Network (RENTA) Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Oficjalna strona internetowa: https://www.renta.network Biała księga: https://renta.network/whitebook.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Kup RENTA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Renta Network (RENTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Renta Network (RENTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 414.97M $ 414.97M $ 414.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.92M $ 9.92M $ 9.92M Historyczne maksimum: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 Historyczne minimum: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 Aktualna cena: $ 0.009917 $ 0.009917 $ 0.009917 Dowiedz się więcej o cenie Renta Network (RENTA)

Tokenomika Renta Network (RENTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Renta Network (RENTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RENTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RENTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRENTA tokenomikę, poznaj cenę tokena RENTAna żywo!

Historia ceny Renta Network (RENTA) Analiza historii ceny RENTA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RENTA już teraz!

Prognoza ceny RENTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RENTA? Nasza strona z prognozami cen RENTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RENTA już teraz!

