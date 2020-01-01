Tokenomika Solv Protocol (SOLV) Odkryj kluczowe informacje o Solv Protocol (SOLV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Solv Protocol (SOLV) Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL. Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL. Oficjalna strona internetowa: https://Solv.finance/?chl=CMC Biała księga: https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52 Kup SOLV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Solv Protocol (SOLV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solv Protocol (SOLV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.89M $ 60.89M $ 60.89M Całkowita podaż: $ 8.40B $ 8.40B $ 8.40B Podaż w obiegu: $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 396.74M $ 396.74M $ 396.74M Historyczne maksimum: $ 0.19474 $ 0.19474 $ 0.19474 Historyczne minimum: $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 Aktualna cena: $ 0.04107 $ 0.04107 $ 0.04107 Dowiedz się więcej o cenie Solv Protocol (SOLV)

Tokenomika Solv Protocol (SOLV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solv Protocol (SOLV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLV tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLVna żywo!

