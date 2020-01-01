Tokenomika RealEstateMetaverse (REM) Odkryj kluczowe informacje o RealEstateMetaverse (REM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RealEstateMetaverse (REM) REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility. REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility. Oficjalna strona internetowa: https://www.remmeta.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x83d5D441eD15737D34226b682F7427d2217f2a8f Kup REM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RealEstateMetaverse (REM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RealEstateMetaverse (REM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Historyczne maksimum: $ 0.93211 $ 0.93211 $ 0.93211 Historyczne minimum: $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 Aktualna cena: $ 0.00231 $ 0.00231 $ 0.00231 Dowiedz się więcej o cenie RealEstateMetaverse (REM)

Tokenomika RealEstateMetaverse (REM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RealEstateMetaverse (REM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREM tokenomikę, poznaj cenę tokena REMna żywo!

Jak kupić REM Chcesz dodać RealEstateMetaverse (REM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu REM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować REM na MEXC już teraz!

Historia ceny RealEstateMetaverse (REM) Analiza historii ceny REM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny REM już teraz!

Prognoza ceny REM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REM? Nasza strona z prognozami cen REM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REM już teraz!

