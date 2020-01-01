Tokenomika REDX (REDX) Odkryj kluczowe informacje o REDX (REDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o REDX (REDX) The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. Oficjalna strona internetowa: https://redx.global/ Biała księga: https://docs.redx-project.com/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P

Tokenomika i analiza cenowa REDX (REDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla REDX (REDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.69M $ 25.69M $ 25.69M Historyczne maksimum: $ 0.019487 $ 0.019487 $ 0.019487 Historyczne minimum: $ 0.002593171962010544 $ 0.002593171962010544 $ 0.002593171962010544 Aktualna cena: $ 0.002569 $ 0.002569 $ 0.002569 Dowiedz się więcej o cenie REDX (REDX)

Tokenomika REDX (REDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki REDX (REDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREDX tokenomikę, poznaj cenę tokena REDXna żywo!

Historia ceny REDX (REDX) Analiza historii ceny REDX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny REDX już teraz!

Prognoza ceny REDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REDX? Nasza strona z prognozami cen REDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REDX już teraz!

