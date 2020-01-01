Tokenomika Redbelly Network (RBNT) Odkryj kluczowe informacje o Redbelly Network (RBNT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Redbelly Network (RBNT) Redbelly Network is the world's first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Oficjalna strona internetowa: https://www.redbelly.network/ Biała księga: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3

Tokenomika i analiza cenowa Redbelly Network (RBNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Redbelly Network (RBNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.18M $ 20.18M $ 20.18M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 92.56M $ 92.56M $ 92.56M Historyczne maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Historyczne minimum: $ 0.008321786447020502 $ 0.008321786447020502 $ 0.008321786447020502 Aktualna cena: $ 0.009256 $ 0.009256 $ 0.009256 Dowiedz się więcej o cenie Redbelly Network (RBNT)

Tokenomika Redbelly Network (RBNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Redbelly Network (RBNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RBNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RBNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRBNT tokenomikę, poznaj cenę tokena RBNTna żywo!

Jak kupić RBNT Chcesz dodać Redbelly Network (RBNT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RBNT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RBNT na MEXC już teraz!

Historia ceny Redbelly Network (RBNT) Analiza historii ceny RBNT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RBNT już teraz!

Prognoza ceny RBNT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RBNT? Nasza strona z prognozami cen RBNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RBNT już teraz!

