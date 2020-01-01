Tokenomika Rubic (RBC) Odkryj kluczowe informacje o Rubic (RBC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Rubic (RBC) Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange). Oficjalna strona internetowa: https://rubic.exchange/ Biała księga: https://docs.rubic.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333 Kup RBC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Rubic (RBC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rubic (RBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Całkowita podaż: $ 169.12M $ 169.12M $ 169.12M Podaż w obiegu: $ 165.28M $ 165.28M $ 165.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Historyczne maksimum: $ 0.078407 $ 0.078407 $ 0.078407 Historyczne minimum: $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 Aktualna cena: $ 0.009348 $ 0.009348 $ 0.009348 Dowiedz się więcej o cenie Rubic (RBC)

Tokenomika Rubic (RBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rubic (RBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RBC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRBC tokenomikę, poznaj cenę tokena RBCna żywo!

Jak kupić RBC Chcesz dodać Rubic (RBC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RBC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RBC na MEXC już teraz!

Historia ceny Rubic (RBC) Analiza historii ceny RBC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RBC już teraz!

Prognoza ceny RBC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RBC? Nasza strona z prognozami cen RBC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RBC już teraz!

