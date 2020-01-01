Tokenomika Raydium (RAY) Odkryj kluczowe informacje o Raydium (RAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Raydium (RAY) Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Oficjalna strona internetowa: https://raydium.io/#/ Biała księga: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R

Tokenomika i analiza cenowa Raydium (RAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Raydium (RAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 717.78M $ 717.78M $ 717.78M Całkowita podaż: $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M Podaż w obiegu: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B Historyczne maksimum: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 Historyczne minimum: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 Aktualna cena: $ 2.677 $ 2.677 $ 2.677 Dowiedz się więcej o cenie Raydium (RAY)

Tokenomika Raydium (RAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Raydium (RAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRAY tokenomikę, poznaj cenę tokena RAYna żywo!

Jak kupić RAY Chcesz dodać Raydium (RAY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RAY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RAY na MEXC już teraz!

Historia ceny Raydium (RAY) Analiza historii ceny RAY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RAY już teraz!

Prognoza ceny RAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RAY? Nasza strona z prognozami cen RAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RAY już teraz!

