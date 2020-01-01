Tokenomika Chis AI (CHISAI) Odkryj kluczowe informacje o Chis AI (CHISAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Chis AI (CHISAI) Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control. Oficjalna strona internetowa: https://chisai.io/ Biała księga: https://chis-ai-docs.gitbook.io/chis-ai-docs Block Explorer: https://basescan.org/token/0x21023e347cf3c69355daf36107945876e2c4071a

Tokenomika i analiza cenowa Chis AI (CHISAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chis AI (CHISAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.41M $ 24.41M $ 24.41M Historyczne maksimum: $ 0.27688 $ 0.27688 $ 0.27688 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.24409 $ 0.24409 $ 0.24409 Dowiedz się więcej o cenie Chis AI (CHISAI)

Tokenomika Chis AI (CHISAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chis AI (CHISAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHISAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHISAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHISAI tokenomikę, poznaj cenę tokena CHISAIna żywo!

Jak kupić CHISAI Chcesz dodać Chis AI (CHISAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHISAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CHISAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Chis AI (CHISAI) Analiza historii ceny CHISAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHISAI już teraz!

Prognoza ceny CHISAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHISAI? Nasza strona z prognozami cen CHISAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHISAI już teraz!

