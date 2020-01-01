Tokenomika Reploy (RAI) Odkryj kluczowe informacje o Reploy (RAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Reploy (RAI) Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Oficjalna strona internetowa: https://www.reploy.ai/ Biała księga: https://www.reploy.ai/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C Kup RAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Reploy (RAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reploy (RAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Historyczne maksimum: $ 14 $ 14 $ 14 Historyczne minimum: $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 Aktualna cena: $ 0.3216 $ 0.3216 $ 0.3216 Dowiedz się więcej o cenie Reploy (RAI)

Tokenomika Reploy (RAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Reploy (RAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRAI tokenomikę, poznaj cenę tokena RAIna żywo!

Historia ceny Reploy (RAI) Analiza historii ceny RAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RAI już teraz!

Prognoza ceny RAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RAI? Nasza strona z prognozami cen RAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RAI już teraz!

