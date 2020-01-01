Tokenomika Quantlytica (QTLX) Odkryj kluczowe informacje o Quantlytica (QTLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Quantlytica (QTLX) Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions. Oficjalna strona internetowa: https://www.quantlytica.com/ Biała księga: https://docs.quantlytica.com/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x4D840b741bc05FDE325D4Ec0B4CFCD0CeA237e4E

Tokenomika i analiza cenowa Quantlytica (QTLX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quantlytica (QTLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Historyczne maksimum: $ 0.46176 $ 0.46176 $ 0.46176 Historyczne minimum: $ 0.01662794764353416 $ 0.01662794764353416 $ 0.01662794764353416 Aktualna cena: $ 0.01672 $ 0.01672 $ 0.01672 Dowiedz się więcej o cenie Quantlytica (QTLX)

Tokenomika Quantlytica (QTLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quantlytica (QTLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QTLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QTLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQTLX tokenomikę, poznaj cenę tokena QTLXna żywo!

Jak kupić QTLX Chcesz dodać Quantlytica (QTLX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu QTLX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Quantlytica (QTLX) Analiza historii ceny QTLX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QTLX już teraz!

Prognoza ceny QTLX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QTLX? Nasza strona z prognozami cen QTLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QTLX już teraz!

