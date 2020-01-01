Tokenomika QORPO (QORPO) Odkryj kluczowe informacje o QORPO (QORPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o QORPO (QORPO) QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players. QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players. Oficjalna strona internetowa: https://qorpo.world/ Biała księga: https://qorpo-world.gitbook.io/qorpo-world Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x22514ffb0d7232a56f0c24090e7b68f179faa940 Kup QORPO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa QORPO (QORPO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QORPO (QORPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Całkowita podaż: $ 749.42M $ 749.42M $ 749.42M Podaż w obiegu: $ 393.77M $ 393.77M $ 393.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.98M $ 7.98M $ 7.98M Historyczne maksimum: $ 1.3188 $ 1.3188 $ 1.3188 Historyczne minimum: $ 0.00803534133560174 $ 0.00803534133560174 $ 0.00803534133560174 Aktualna cena: $ 0.01064 $ 0.01064 $ 0.01064 Dowiedz się więcej o cenie QORPO (QORPO)

Tokenomika QORPO (QORPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QORPO (QORPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QORPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QORPO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQORPO tokenomikę, poznaj cenę tokena QORPOna żywo!

Jak kupić QORPO Chcesz dodać QORPO (QORPO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu QORPO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować QORPO na MEXC już teraz!

Historia ceny QORPO (QORPO) Analiza historii ceny QORPO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QORPO już teraz!

Prognoza ceny QORPO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QORPO? Nasza strona z prognozami cen QORPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QORPO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!