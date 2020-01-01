Tokenomika QORPO (QORPO)

Tokenomika QORPO (QORPO)

Odkryj kluczowe informacje o QORPO (QORPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o QORPO (QORPO)

QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players.

Oficjalna strona internetowa:
https://qorpo.world/
Biała księga:
https://qorpo-world.gitbook.io/qorpo-world
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x22514ffb0d7232a56f0c24090e7b68f179faa940

Tokenomika i analiza cenowa QORPO (QORPO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QORPO (QORPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M
Całkowita podaż:
$ 749.42M
$ 749.42M$ 749.42M
Podaż w obiegu:
$ 393.77M
$ 393.77M$ 393.77M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 7.98M
$ 7.98M$ 7.98M
Historyczne maksimum:
$ 1.3188
$ 1.3188$ 1.3188
Historyczne minimum:
$ 0.00803534133560174
$ 0.00803534133560174$ 0.00803534133560174
Aktualna cena:
$ 0.01064
$ 0.01064$ 0.01064

Tokenomika QORPO (QORPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki QORPO (QORPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów QORPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów QORPO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszQORPO tokenomikę, poznaj cenę tokena QORPOna żywo!

Jak kupić QORPO

Chcesz dodać QORPO (QORPO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu QORPO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny QORPO (QORPO)

Analiza historii ceny QORPO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny QORPO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QORPO? Nasza strona z prognozami cen QORPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.