Informacje o PYTHIA (PYTHIA) World's first rat connected to AI. Bridging neurobiology, AI & future. World's first rat connected to AI. Bridging neurobiology, AI & future. Oficjalna strona internetowa: https://ratpythia.ai Block Explorer: https://solscan.io/token/CreiuhfwdWCN5mJbMJtA9bBpYQrQF2tCBuZwSPWfpump Kup PYTHIA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PYTHIA (PYTHIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PYTHIA (PYTHIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 61.78M $ 61.78M $ 61.78M Całkowita podaż: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Podaż w obiegu: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 61.89M $ 61.89M $ 61.89M Historyczne maksimum: $ 0.142167 $ 0.142167 $ 0.142167 Historyczne minimum: $ 0.000314991994191439 $ 0.000314991994191439 $ 0.000314991994191439 Aktualna cena: $ 0.061885 $ 0.061885 $ 0.061885 Dowiedz się więcej o cenie PYTHIA (PYTHIA)

Tokenomika PYTHIA (PYTHIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PYTHIA (PYTHIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PYTHIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PYTHIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPYTHIA tokenomikę, poznaj cenę tokena PYTHIAna żywo!

