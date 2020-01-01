Tokenomika PointPay (PXP) Odkryj kluczowe informacje o PointPay (PXP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PointPay (PXP) PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API. PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API. Oficjalna strona internetowa: https://pointpay.io/ Biała księga: https://pointpay.gitbook.io/base Block Explorer: https://explorer.pointpay.io/

Tokenomika i analiza cenowa PointPay (PXP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PointPay (PXP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 507.30K $ 507.30K $ 507.30K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Historyczne maksimum: $ 0.1317 $ 0.1317 $ 0.1317 Historyczne minimum: $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 Aktualna cena: $ 0.01691 $ 0.01691 $ 0.01691 Dowiedz się więcej o cenie PointPay (PXP)

Tokenomika PointPay (PXP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PointPay (PXP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PXP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PXP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPXP tokenomikę, poznaj cenę tokena PXPna żywo!

Jak kupić PXP Chcesz dodać PointPay (PXP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PXP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny PointPay (PXP) Analiza historii ceny PXP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PXP już teraz!

Prognoza ceny PXP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PXP? Nasza strona z prognozami cen PXP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PXP już teraz!

