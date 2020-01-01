Tokenomika PX (PX) Odkryj kluczowe informacje o PX (PX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PX (PX) Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions. Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions. Oficjalna strona internetowa: https://notpixel.org/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQB420yQsZobGcy0VYDfSKHpG2QQlw-j1f_tPu1J488I__PX Kup PX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PX (PX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PX (PX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Całkowita podaż: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M Podaż w obiegu: $ 178.20M $ 178.20M $ 178.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.18M $ 8.18M $ 8.18M Historyczne maksimum: $ 0.1188 $ 0.1188 $ 0.1188 Historyczne minimum: $ 0.029658022659196013 $ 0.029658022659196013 $ 0.029658022659196013 Aktualna cena: $ 0.0334 $ 0.0334 $ 0.0334 Dowiedz się więcej o cenie PX (PX)

Tokenomika PX (PX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PX (PX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPX tokenomikę, poznaj cenę tokena PXna żywo!

Jak kupić PX Chcesz dodać PX (PX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PX na MEXC już teraz!

Historia ceny PX (PX) Analiza historii ceny PX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PX już teraz!

Prognoza ceny PX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PX? Nasza strona z prognozami cen PX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PX już teraz!

