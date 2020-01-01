Tokenomika Paris Saint-Germain (PSG) Odkryj kluczowe informacje o Paris Saint-Germain (PSG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Paris Saint-Germain (PSG) The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. Oficjalna strona internetowa: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 Kup PSG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Paris Saint-Germain (PSG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Paris Saint-Germain (PSG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.58M $ 16.58M $ 16.58M Całkowita podaż: $ 19.89M $ 19.89M $ 19.89M Podaż w obiegu: $ 11.19M $ 11.19M $ 11.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.48M $ 29.48M $ 29.48M Historyczne maksimum: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 Historyczne minimum: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 Aktualna cena: $ 1.482 $ 1.482 $ 1.482 Dowiedz się więcej o cenie Paris Saint-Germain (PSG)

Tokenomika Paris Saint-Germain (PSG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Paris Saint-Germain (PSG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PSG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PSG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPSG tokenomikę, poznaj cenę tokena PSGna żywo!

