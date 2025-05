PSG

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

NazwaPSG

PozycjaNo.816

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)166.73%

Podaż w obiegu9,267,110

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż19,890,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum61.23039646,2021-08-10

Najniższa cena1.8061648073892551,2025-02-03

Publiczny blockchainBSC

Sektor

