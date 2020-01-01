Tokenomika Propbase (PROPS) Odkryj kluczowe informacje o Propbase (PROPS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Propbase (PROPS) Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Oficjalna strona internetowa: https://www.propbase.app/ Biała księga: https://www.propbase.app/white-paper Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 Kup PROPS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Propbase (PROPS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Propbase (PROPS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.88M $ 8.88M $ 8.88M Całkowita podaż: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 443.46M $ 443.46M $ 443.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.03M $ 24.03M $ 24.03M Historyczne maksimum: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 Historyczne minimum: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 Aktualna cena: $ 0.020025 $ 0.020025 $ 0.020025 Dowiedz się więcej o cenie Propbase (PROPS)

Tokenomika Propbase (PROPS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Propbase (PROPS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PROPS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PROPS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPROPS tokenomikę, poznaj cenę tokena PROPSna żywo!

Jak kupić PROPS Chcesz dodać Propbase (PROPS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PROPS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PROPS na MEXC już teraz!

Historia ceny Propbase (PROPS) Analiza historii ceny PROPS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PROPS już teraz!

Prognoza ceny PROPS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PROPS? Nasza strona z prognozami cen PROPS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PROPS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!