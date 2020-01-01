Tokenomika Propchain (PROPC) Odkryj kluczowe informacje o Propchain (PROPC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Propchain (PROPC) Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods. Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods. Oficjalna strona internetowa: https://propchain.com Biała księga: https://docs.propchain.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ff58067Bd8D239000010c154C6983A325Df138E Kup PROPC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Propchain (PROPC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Propchain (PROPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.10M $ 14.10M $ 14.10M Całkowita podaż: $ 63.76M $ 63.76M $ 63.76M Podaż w obiegu: $ 38.51M $ 38.51M $ 38.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.61M $ 36.61M $ 36.61M Historyczne maksimum: $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 Historyczne minimum: $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 Aktualna cena: $ 0.3661 $ 0.3661 $ 0.3661 Dowiedz się więcej o cenie Propchain (PROPC)

Szczegółowa struktura tokenów Propchain (PROPC) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny PROPC są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Overview A comprehensive review of available data sources and structured databases reveals that detailed token economics for Propchain (PROPC)—including issuance mechanism, allocation mechanism, usage and incentive mechanism, locking mechanism, and unlocking time—are not publicly disclosed or accessible as of the current date. Below is a summary of the information that could be verified: Basic Token Information Asset Name Symbol Total Supply Propchain PROPC 100,000,000 Issuance Mechanism No verifiable details are available regarding the issuance mechanism for Propchain. This includes whether the token is minted at genesis, distributed over time, or follows a fixed or dynamic issuance schedule. Allocation Mechanism No public data is available on how the total supply is allocated among stakeholders (e.g., team, investors, community, ecosystem, treasury, etc.). Usage and Incentive Mechanism No official documentation or third-party analysis could be found describing the primary use cases, utility, or incentive structures for the PROPC token within the Propchain ecosystem. Locking Mechanism No information is available regarding whether PROPC tokens can be locked, staked, or otherwise immobilized for rewards, governance, or other purposes. Unlocking Time No details are disclosed about any vesting schedules, token unlock events, or time-based release mechanisms for Propchain. Analysis and Implications Transparency Gap: The absence of public documentation on Propchain’s token economics is a significant transparency gap. For investors, users, and ecosystem participants, this lack of information increases uncertainty regarding supply dynamics, potential sell pressure, and the alignment of incentives among stakeholders.

The absence of public documentation on Propchain’s token economics is a significant transparency gap. For investors, users, and ecosystem participants, this lack of information increases uncertainty regarding supply dynamics, potential sell pressure, and the alignment of incentives among stakeholders. Best Practices: Leading projects typically publish detailed tokenomics, including allocation tables, vesting schedules, and incentive mechanisms, to foster trust and enable informed decision-making.

Leading projects typically publish detailed tokenomics, including allocation tables, vesting schedules, and incentive mechanisms, to foster trust and enable informed decision-making. Recommendation: Prospective participants should exercise caution and seek direct clarification from the Propchain team or official channels before making any investment or engagement decisions. Conclusion As of today, no detailed or structured information is available regarding the token economics of Propchain beyond its name, symbol, and total supply. This includes all aspects of issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking. Stakeholders are advised to monitor official Propchain communications for future disclosures.

Tokenomika Propchain (PROPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Propchain (PROPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PROPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PROPC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPROPC tokenomikę, poznaj cenę tokena PROPCna żywo!

Jak kupić PROPC Chcesz dodać Propchain (PROPC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PROPC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PROPC na MEXC już teraz!

Historia ceny Propchain (PROPC) Analiza historii ceny PROPC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PROPC już teraz!

Prognoza ceny PROPC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PROPC? Nasza strona z prognozami cen PROPC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PROPC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!