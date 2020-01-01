Tokenomika FC Porto Fan Token (PORTO) Odkryj kluczowe informacje o FC Porto Fan Token (PORTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FC Porto Fan Token (PORTO) FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. Oficjalna strona internetowa: https://www.fcporto.pt/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 Kup PORTO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FC Porto Fan Token (PORTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FC Porto Fan Token (PORTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.08M $ 11.08M $ 11.08M Całkowita podaż: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Podaż w obiegu: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.11M $ 39.11M $ 39.11M Historyczne maksimum: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 Historyczne minimum: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 Aktualna cena: $ 0.9777 $ 0.9777 $ 0.9777 Dowiedz się więcej o cenie FC Porto Fan Token (PORTO)

Tokenomika FC Porto Fan Token (PORTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FC Porto Fan Token (PORTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PORTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PORTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPORTO tokenomikę, poznaj cenę tokena PORTOna żywo!

Jak kupić PORTO Chcesz dodać FC Porto Fan Token (PORTO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PORTO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PORTO na MEXC już teraz!

Historia ceny FC Porto Fan Token (PORTO) Analiza historii ceny PORTO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PORTO już teraz!

Prognoza ceny PORTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PORTO? Nasza strona z prognozami cen PORTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PORTO już teraz!

