Tokenomika FLOW (FLOW) Odkryj kluczowe informacje o FLOW (FLOW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment. Oficjalna strona internetowa: https://flow.com Biała księga: https://www.flow.com/technical-paper Block Explorer: https://www.flowscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa FLOW (FLOW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FLOW (FLOW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 559.10M $ 559.10M $ 559.10M Całkowita podaż: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Podaż w obiegu: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 559.10M $ 559.10M $ 559.10M Historyczne maksimum: $ 46.403 $ 46.403 $ 46.403 Historyczne minimum: $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 Aktualna cena: $ 0.3473 $ 0.3473 $ 0.3473 Dowiedz się więcej o cenie FLOW (FLOW)

Tokenomika FLOW (FLOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FLOW (FLOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLOW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLOW tokenomikę, poznaj cenę tokena FLOWna żywo!

Jak kupić FLOW Chcesz dodać FLOW (FLOW) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FLOW, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FLOW na MEXC już teraz!

Historia ceny FLOW (FLOW) Analiza historii ceny FLOW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLOW już teraz!

Prognoza ceny FLOW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLOW? Nasza strona z prognozami cen FLOW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLOW już teraz!

