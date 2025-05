PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

NazwaPORTO

PozycjaNo.1058

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)36.61%

Podaż w obiegu11,328,206.35209

Maksymalna podaż40,000,000

Całkowita podaż40,000,000

Wskaźnik obrotu0.2832%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum14.652555111305508,2021-11-16

Najniższa cena0.8063400164615648,2025-04-07

Publiczny blockchainBSC

