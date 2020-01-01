Tokenomika POPCAT (POPCAT) Odkryj kluczowe informacje o POPCAT (POPCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o POPCAT (POPCAT) Popcat is a meme coin on the Solana chain.

Tokenomika i analiza cenowa POPCAT (POPCAT) Kapitalizacja rynkowa: $ 220.69M Całkowita podaż: $ 979.97M Podaż w obiegu: $ 979.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 220.69M Historyczne maksimum: $ 2.1 Historyczne minimum: $ 0.000008429262052485 Aktualna cena: $ 0.2252

Szczegółowa struktura tokenów POPCAT (POPCAT) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny POPCAT są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Overview Popcat (POPCAT) is a cat-themed memecoin native to the Solana blockchain. As a memecoin, its token economics are designed primarily for speculative trading and community engagement, rather than for complex utility or protocol incentives. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and any available information on locking and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Type: Fixed Supply

Popcat is a standard SPL token on Solana, with its entire supply minted at launch. There is no ongoing inflation, mining, or protocol-driven issuance. All tokens were created in a single event, and no further tokens will be minted. Allocation Mechanism Initial Distribution:

The available evidence suggests that Popcat followed the typical memecoin launch pattern on Solana: Majority to Liquidity Pools: Most tokens were likely added to decentralized exchange (DEX) liquidity pools at launch, enabling open market trading. Community and Marketing: A portion of tokens was reserved for community engagement, such as airdrops, giveaways, and promotional campaigns (e.g., social media contests). No Complex Vesting: There is no evidence of a multi-year vesting schedule, team lockups, or investor allocations typical of more utility-driven tokens.

The available evidence suggests that Popcat followed the typical memecoin launch pattern on Solana: Usage and Incentive Mechanism Primary Use: Speculative Trading: The main use of POPCAT is for trading on Solana-based DEXs and centralized exchanges. It is not designed for staking, governance, or protocol utility. Community Engagement: The token is used in social campaigns and giveaways to foster community growth and engagement. For example, users have been incentivized to change their profile pictures, follow social accounts, and participate in community activities to receive POPCAT rewards.

Incentives: Airdrops and Giveaways: Periodic airdrops and social media campaigns distribute tokens to active community members. No Staking or Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or protocol rewards for holding or locking POPCAT.

Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no indication of a formal locking or vesting mechanism for POPCAT. All tokens are liquid and tradable from launch, with no time-based restrictions on transfers or sales. No Team or Investor Locks: Unlike many utility tokens, there are no team or investor allocations subject to lockups or vesting schedules.

Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and available for trading immediately upon launch. There are no scheduled unlock events or future token releases.

Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed supply, all tokens minted at launch Allocation Majority to DEX liquidity, some for community/marketing, no vesting Usage Speculative trading, community engagement, no protocol utility Incentives Airdrops, social campaigns, no staking/yield mechanisms Locking None; all tokens liquid from launch Unlocking Immediate; no scheduled unlocks or vesting Context and Implications Market Dynamics:

POPCAT’s price and market cap are driven by speculative demand, community activity, and exchange listings. Large purchases by "whales" and social media trends can cause significant price volatility. Community Focus:

The token’s growth is closely tied to onboarding new holders and maintaining active community engagement, as seen in other Solana memecoins.

Unlike governance or DeFi tokens, POPCAT does not offer protocol-level incentives, staking, or governance rights. Limitations Transparency:

As with many memecoins, detailed allocation breakdowns and formal documentation may be limited. The above analysis is based on available public data and observed market practices for Solana memecoins. Conclusion Popcat (POPCAT) exemplifies the Solana memecoin model: a fixed-supply, fully liquid token with no vesting, no protocol utility, and a focus on speculative trading and community-driven incentives. Its economics are simple, transparent, and designed to maximize liquidity and community participation from day one.

Tokenomika POPCAT (POPCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki POPCAT (POPCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POPCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POPCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

