Informacje o Polkastarter (POLS) POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS. POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS. Oficjalna strona internetowa: https://www.polkastarter.com/ Biała księga: https://docs.polkastarter.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa Kup POLS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Polkastarter (POLS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polkastarter (POLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.17M $ 17.17M $ 17.17M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 99.21M $ 99.21M $ 99.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.31M $ 17.31M $ 17.31M Historyczne maksimum: $ 7.6884 $ 7.6884 $ 7.6884 Historyczne minimum: $ 0.00147639 $ 0.00147639 $ 0.00147639 Aktualna cena: $ 0.17306 $ 0.17306 $ 0.17306 Dowiedz się więcej o cenie Polkastarter (POLS)

Tokenomika Polkastarter (POLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Polkastarter (POLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POLS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOLS tokenomikę, poznaj cenę tokena POLSna żywo!

Jak kupić POLS Chcesz dodać Polkastarter (POLS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu POLS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować POLS na MEXC już teraz!

Historia ceny Polkastarter (POLS) Analiza historii ceny POLS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny POLS już teraz!

Prognoza ceny POLS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POLS? Nasza strona z prognozami cen POLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POLS już teraz!

