Tokenomika Phoenic (PNIC) Odkryj kluczowe informacje o Phoenic (PNIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Phoenic (PNIC) Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions. Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions. Oficjalna strona internetowa: https://phoenictoken.com/ Biała księga: https://phoenictoken.com/whitepaper Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions Kup PNIC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Phoenic (PNIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Phoenic (PNIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 489.40K $ 489.40K $ 489.40K Całkowita podaż: $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B Podaż w obiegu: $ 254.37M $ 254.37M $ 254.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.69M $ 10.69M $ 10.69M Historyczne maksimum: $ 0.3799 $ 0.3799 $ 0.3799 Historyczne minimum: $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 Aktualna cena: $ 0.001924 $ 0.001924 $ 0.001924 Dowiedz się więcej o cenie Phoenic (PNIC)

Tokenomika Phoenic (PNIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Phoenic (PNIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PNIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PNIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPNIC tokenomikę, poznaj cenę tokena PNICna żywo!

Jak kupić PNIC Chcesz dodać Phoenic (PNIC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PNIC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PNIC na MEXC już teraz!

Historia ceny Phoenic (PNIC) Analiza historii ceny PNIC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PNIC już teraz!

Prognoza ceny PNIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PNIC? Nasza strona z prognozami cen PNIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PNIC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!