The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. Oficjalna strona internetowa: https://www.plearn.finance Biała księga: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B

Tokenomika i analiza cenowa PLEARN (PLN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PLEARN (PLN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Całkowita podaż: $ 343.97M $ 343.97M $ 343.97M Podaż w obiegu: $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.52M $ 11.52M $ 11.52M Historyczne maksimum: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 Historyczne minimum: $ 0.016692471694826957 $ 0.016692471694826957 $ 0.016692471694826957 Aktualna cena: $ 0.01646 $ 0.01646 $ 0.01646 Dowiedz się więcej o cenie PLEARN (PLN)

Tokenomika PLEARN (PLN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PLEARN (PLN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLN tokenomikę, poznaj cenę tokena PLNna żywo!

Historia ceny PLEARN (PLN) Analiza historii ceny PLN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PLN już teraz!

Prognoza ceny PLN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLN? Nasza strona z prognozami cen PLN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLN już teraz!

