Informacje o Pikaboss (PIKABOSS) Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Oficjalna strona internetowa: https://www.pikaboss.vip Biała księga: https://pikaboss.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Kup PIKABOSS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pikaboss (PIKABOSS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pikaboss (PIKABOSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.03M $ 18.03M $ 18.03M Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.03M $ 18.03M $ 18.03M Historyczne maksimum: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Historyczne minimum: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Aktualna cena: $ 0.00000004285 $ 0.00000004285 $ 0.00000004285 Dowiedz się więcej o cenie Pikaboss (PIKABOSS)

Tokenomika Pikaboss (PIKABOSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pikaboss (PIKABOSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIKABOSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIKABOSS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIKABOSS tokenomikę, poznaj cenę tokena PIKABOSSna żywo!

Jak kupić PIKABOSS Chcesz dodać Pikaboss (PIKABOSS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PIKABOSS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PIKABOSS na MEXC już teraz!

Historia ceny Pikaboss (PIKABOSS) Analiza historii ceny PIKABOSS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PIKABOSS już teraz!

Prognoza ceny PIKABOSS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIKABOSS? Nasza strona z prognozami cen PIKABOSS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIKABOSS już teraz!

