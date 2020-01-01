Tokenomika Perry (PERRY) Odkryj kluczowe informacje o Perry (PERRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Perry (PERRY) Binance's mascot might be CZ's dog Binance's mascot might be CZ's dog Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5043f271095350c5ac7db2384a0d9337e27c1055 Kup PERRY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Perry (PERRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Perry (PERRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Historyczne maksimum: $ 0.0198 $ 0.0198 $ 0.0198 Historyczne minimum: $ 0.00007652237381165 $ 0.00007652237381165 $ 0.00007652237381165 Aktualna cena: $ 0.0012694 $ 0.0012694 $ 0.0012694 Dowiedz się więcej o cenie Perry (PERRY)

Tokenomika Perry (PERRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Perry (PERRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PERRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PERRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPERRY tokenomikę, poznaj cenę tokena PERRYna żywo!

Historia ceny Perry (PERRY) Analiza historii ceny PERRY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PERRY już teraz!

Prognoza ceny PERRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PERRY? Nasza strona z prognozami cen PERRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PERRY już teraz!

