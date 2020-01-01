Tokenomika ConstitutionDAO (PEOPLE) Odkryj kluczowe informacje o ConstitutionDAO (PEOPLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ConstitutionDAO (PEOPLE) ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Oficjalna strona internetowa: https://www.constitutiondao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Kup PEOPLE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ConstitutionDAO (PEOPLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ConstitutionDAO (PEOPLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.30M $ 84.30M $ 84.30M Całkowita podaż: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B Podaż w obiegu: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 84.30M $ 84.30M $ 84.30M Historyczne maksimum: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 Historyczne minimum: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 Aktualna cena: $ 0.01666 $ 0.01666 $ 0.01666 Dowiedz się więcej o cenie ConstitutionDAO (PEOPLE)

Tokenomika ConstitutionDAO (PEOPLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ConstitutionDAO (PEOPLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEOPLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEOPLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEOPLE tokenomikę, poznaj cenę tokena PEOPLEna żywo!

Jak kupić PEOPLE Chcesz dodać ConstitutionDAO (PEOPLE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PEOPLE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PEOPLE na MEXC już teraz!

Historia ceny ConstitutionDAO (PEOPLE) Analiza historii ceny PEOPLE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PEOPLE już teraz!

Prognoza ceny PEOPLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEOPLE? Nasza strona z prognozami cen PEOPLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEOPLE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!