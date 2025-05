PEOPLE

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

NazwaPEOPLE

PozycjaNo.352

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.26%

Podaż w obiegu5,060,137,334.7

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż5,060,137,334.7

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.1851931054831471,2021-12-23

Najniższa cena0.000709875438770561,2021-11-21

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

