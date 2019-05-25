Tokenomika ChainX (PCX) Odkryj kluczowe informacje o ChainX (PCX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ChainX (PCX) ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications. Oficjalna strona internetowa: https://chainx.org/ Biała księga: https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf Block Explorer: https://scan.chainx.org/

Tokenomika i analiza cenowa ChainX (PCX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ChainX (PCX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 354.40K $ 354.40K $ 354.40K Całkowita podaż: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M Podaż w obiegu: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 595.14K $ 595.14K $ 595.14K Historyczne maksimum: $ 18 $ 18 $ 18 Historyczne minimum: $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 Aktualna cena: $ 0.02834 $ 0.02834 $ 0.02834 Dowiedz się więcej o cenie ChainX (PCX)

Tokenomika ChainX (PCX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ChainX (PCX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PCX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PCX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPCX tokenomikę, poznaj cenę tokena PCXna żywo!

