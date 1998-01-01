Tokenomika Particl (PART) Odkryj kluczowe informacje o Particl (PART), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Particl (PART) PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred. PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred. Oficjalna strona internetowa: http://particl.io Biała księga: https://github.com/particl/whitepaper/blob/master/Particl%20Whitepaper%20Draft%20v0.3.pdf Block Explorer: https://explorer.particl.io/ Kup PART teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Particl (PART) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Particl (PART), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Całkowita podaż: $ 15.28M $ 15.28M $ 15.28M Podaż w obiegu: $ 15.25M $ 15.25M $ 15.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Historyczne maksimum: $ 0.83 $ 0.83 $ 0.83 Historyczne minimum: $ 0.025316718616159122 $ 0.025316718616159122 $ 0.025316718616159122 Aktualna cena: $ 0.1998 $ 0.1998 $ 0.1998 Dowiedz się więcej o cenie Particl (PART)

Tokenomika Particl (PART): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Particl (PART) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PART, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PART. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPART tokenomikę, poznaj cenę tokena PARTna żywo!

Jak kupić PART Chcesz dodać Particl (PART) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PART, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PART na MEXC już teraz!

Historia ceny Particl (PART) Analiza historii ceny PART pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PART już teraz!

Prognoza ceny PART Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PART? Nasza strona z prognozami cen PART łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PART już teraz!

