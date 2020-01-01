Tokenomika Palm Economy (PALM) Odkryj kluczowe informacje o Palm Economy (PALM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Palm Economy (PALM) PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. Oficjalna strona internetowa: https://palmeconomy.io/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a Kup PALM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Palm Economy (PALM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Palm Economy (PALM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.90M $ 37.90M $ 37.90M Historyczne maksimum: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 Historyczne minimum: $ 0.000590954361003473 $ 0.000590954361003473 $ 0.000590954361003473 Aktualna cena: $ 0.000758 $ 0.000758 $ 0.000758 Dowiedz się więcej o cenie Palm Economy (PALM)

Tokenomika Palm Economy (PALM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Palm Economy (PALM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PALM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PALM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPALM tokenomikę, poznaj cenę tokena PALMna żywo!

Jak kupić PALM Chcesz dodać Palm Economy (PALM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PALM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PALM na MEXC już teraz!

Historia ceny Palm Economy (PALM) Analiza historii ceny PALM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PALM już teraz!

Prognoza ceny PALM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PALM? Nasza strona z prognozami cen PALM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PALM już teraz!

