OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

NazwaOXT

PozycjaNo.505

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.42%

Podaż w obiegu982,294,556.7979902

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2017-10-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.01620042,2021-04-05

Najniższa cena0.04663823669209175,2023-06-15

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

