Tokenomika Osaka Protocol (OSAK) Odkryj kluczowe informacje o Osaka Protocol (OSAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Osaka Protocol (OSAK) Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Oficjalna strona internetowa: https://osaka.win Block Explorer: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Kup OSAK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Osaka Protocol (OSAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Osaka Protocol (OSAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.29M $ 95.29M $ 95.29M Całkowita podaż: $ 761.46T $ 761.46T $ 761.46T Podaż w obiegu: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 126.90M $ 126.90M $ 126.90M Historyczne maksimum: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 Historyczne minimum: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 Aktualna cena: $ 0.0000001269 $ 0.0000001269 $ 0.0000001269 Dowiedz się więcej o cenie Osaka Protocol (OSAK)

Tokenomika Osaka Protocol (OSAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Osaka Protocol (OSAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OSAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OSAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOSAK tokenomikę, poznaj cenę tokena OSAKna żywo!

Jak kupić OSAK Chcesz dodać Osaka Protocol (OSAK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OSAK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OSAK na MEXC już teraz!

Historia ceny Osaka Protocol (OSAK) Analiza historii ceny OSAK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OSAK już teraz!

Prognoza ceny OSAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OSAK? Nasza strona z prognozami cen OSAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OSAK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!