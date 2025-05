OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

NazwaOSAK

PozycjaNo.452

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu750 869 738 630 302

Maksymalna podaż1 000 000 000 000 000

Całkowita podaż761 459 789 745 212

Wskaźnik obrotu0.7508%

Data wydania2024-04-23 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.000000434739531381,2024-04-08

Najniższa cena0.000000000230262745,2023-04-23

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieBringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.