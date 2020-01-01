Tokenomika Orange (ORNJ) Odkryj kluczowe informacje o Orange (ORNJ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Orange (ORNJ) Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Oficjalna strona internetowa: https://www.orangecrypto.com/ Biała księga: https://docs.orangecrypto.com Block Explorer: https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0 Kup ORNJ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Orange (ORNJ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Orange (ORNJ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 386.68K $ 386.68K $ 386.68K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 95.95M $ 95.95M $ 95.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 403.00K $ 403.00K $ 403.00K Historyczne maksimum: $ 0.81 $ 0.81 $ 0.81 Historyczne minimum: $ 0.003936778193961629 $ 0.003936778193961629 $ 0.003936778193961629 Aktualna cena: $ 0.00403 $ 0.00403 $ 0.00403 Dowiedz się więcej o cenie Orange (ORNJ)

Tokenomika Orange (ORNJ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Orange (ORNJ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORNJ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORNJ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORNJ tokenomikę, poznaj cenę tokena ORNJna żywo!

Jak kupić ORNJ Chcesz dodać Orange (ORNJ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ORNJ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ORNJ na MEXC już teraz!

Historia ceny Orange (ORNJ) Analiza historii ceny ORNJ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ORNJ już teraz!

Prognoza ceny ORNJ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORNJ? Nasza strona z prognozami cen ORNJ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORNJ już teraz!

