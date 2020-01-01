Tokenomika OORT (OORT) Odkryj kluczowe informacje o OORT (OORT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OORT (OORT) OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions. OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions. Oficjalna strona internetowa: https://oortech.com Biała księga: https://docs.oortech.com/oort/ Block Explorer: https://mainnet-scan.oortech.com Kup OORT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OORT (OORT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OORT (OORT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.45M $ 42.45M $ 42.45M Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 601.24M $ 601.24M $ 601.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 141.20M $ 141.20M $ 141.20M Historyczne maksimum: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 Historyczne minimum: $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 Aktualna cena: $ 0.0706 $ 0.0706 $ 0.0706 Dowiedz się więcej o cenie OORT (OORT)

Tokenomika OORT (OORT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OORT (OORT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OORT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OORT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOORT tokenomikę, poznaj cenę tokena OORTna żywo!

Jak kupić OORT Chcesz dodać OORT (OORT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OORT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OORT na MEXC już teraz!

Historia ceny OORT (OORT) Analiza historii ceny OORT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OORT już teraz!

Prognoza ceny OORT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OORT? Nasza strona z prognozami cen OORT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OORT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!