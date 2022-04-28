Tokenomika Ondo (ONDO) Odkryj kluczowe informacje o Ondo (ONDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ondo (ONDO) The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services. The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services. Oficjalna strona internetowa: https://ondo.foundation/ Biała księga: https://docs.ondo.foundation/ondo-token Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3 Kup ONDO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ondo (ONDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ondo (ONDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.83B $ 2.83B $ 2.83B Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.16B $ 3.16B $ 3.16B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.95B $ 8.95B $ 8.95B Historyczne maksimum: $ 2.14522 $ 2.14522 $ 2.14522 Historyczne minimum: $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 Aktualna cena: $ 0.89493 $ 0.89493 $ 0.89493 Dowiedz się więcej o cenie Ondo (ONDO)

Szczegółowa struktura tokenów Ondo (ONDO) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny ONDO są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products onchain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.

ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens. Creation Date: The token was created on April 28, 2022.

The token was created on April 28, 2022. Public Sale: In May 2022, ~198.88 million ONDO (~1.99% of supply) were sold in a Community Access Sale via CoinList, raising over $10 million. Sale prices were $0.03 (priority queue) and $0.055 (public access). Allocation Mechanism Allocation Category Amount (ONDO) % of Max Supply Notes Ecosystem Growth ~5.21B ~52.11% For future airdrops, contributors, developers, educators, researchers, strategic roles Protocol Development 3.3B 33.00% For core contributors building infrastructure, products, and protocols Community Access Sale ~198.88M ~1.99% Sold via CoinList in May 2022 Other (unspecified) Remaining ~12.9% Not fully detailed in public disclosures Note: As of Dec. 23, 2024, the Ondo DAO treasury does not hold the Ecosystem Growth allocation. Usage and Incentive Mechanism Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals for Flux Finance (e.g., listing new assets, pausing markets, updating interest models, managing treasury). To submit a proposal: 100M ONDO must be delegated. For a proposal to pass: At least 1M ONDO must vote, and quorum must be met. Voting period: 3 days; 1-day timelock before execution.

ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals for Flux Finance (e.g., listing new assets, pausing markets, updating interest models, managing treasury). Ecosystem Incentives: ~52% of tokens are reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors.

~52% of tokens are reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors. Ondo Points Program: Tokenholders can earn points by holding ONDO, with bonuses for “diamond hands” (long-term holders). Points may be redeemable for future rewards.

Tokenholders can earn points by holding ONDO, with bonuses for “diamond hands” (long-term holders). Points may be redeemable for future rewards. No Staking or Liquidity Provision: As of Dec. 23, 2024, there is no staking or liquidity provision mechanism for ONDO.

As of Dec. 23, 2024, there is no staking or liquidity provision mechanism for ONDO. No Profit or Capital Claims: ONDO does not confer rights to profits, capital, or legal claims on Ondo Finance entities. Locking Mechanism Global Lock-Up: All ONDO tokens were initially subject to a global lock-up until January 18, 2024.

All ONDO tokens were initially subject to a global lock-up until January 18, 2024. Post-Lock-Up: After the “enableTransfer” function was called on Jan. 18, 2024, ONDO became transferable, marking its public launch. Unlocking Time and Vesting Cliff and Vesting: Most allocations are subject to a one-year cliff from the public launch (Jan. 18, 2024), followed by three years of yearly vesting.

Most allocations are subject to a one-year cliff from the public launch (Jan. 18, 2024), followed by three years of yearly vesting. Ecosystem Growth Allocation: ~5.21B ONDO is reserved for future distribution, but the specific vesting and unlocking schedule is not fully disclosed.

~5.21B ONDO is reserved for future distribution, but the specific vesting and unlocking schedule is not fully disclosed. Protocol Development Allocation: 3.3B ONDO (33%) is for core contributors, subject to the same cliff and vesting schedule. Summary Table Mechanism Details Issuance ERC-20, 10B max supply, created April 2022, public sale in May 2022 Allocation 52.11% Ecosystem Growth, 33% Protocol Development, 1.99% Community Sale, rest unspecified Usage & Incentives Governance, ecosystem rewards, Ondo Points, no staking/liquidity provision Locking Global lock-up until Jan. 18, 2024 Unlocking & Vesting 1-year cliff post-launch, 3 years yearly vesting Additional Notes Bridging and Cross-Chain: Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and RWA tokens, using Axelar and LayerZero for security and interoperability.

Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and RWA tokens, using Axelar and LayerZero for security and interoperability. Security: Transactions are secured by Ethereum. Ondo Bridge employs multi-layer validation and risk management.

Transactions are secured by Ethereum. Ondo Bridge employs multi-layer validation and risk management. No Staking: There is no staking or liquidity provision mechanism as of the latest available data. Ondo’s token economics are designed to incentivize long-term participation, governance, and ecosystem growth, with a strong emphasis on security and cross-chain operability. The majority of tokens remain locked or vesting, with a significant portion reserved for future ecosystem incentives.

Tokenomika Ondo (ONDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ondo (ONDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ONDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszONDO tokenomikę, poznaj cenę tokena ONDOna żywo!

Jak kupić ONDO Chcesz dodać Ondo (ONDO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ONDO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ONDO na MEXC już teraz!

Historia ceny Ondo (ONDO) Analiza historii ceny ONDO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ONDO już teraz!

Prognoza ceny ONDO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONDO? Nasza strona z prognozami cen ONDO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ONDO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!