Tokenomika Ondo (ONDO)
Informacje o Ondo (ONDO)
The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.
Tokenomika i analiza cenowa Ondo (ONDO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ondo (ONDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Szczegółowa struktura tokenów Ondo (ONDO)
Zanurz się głębiej w to, jak tokeny ONDO są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia.
Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products onchain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.
- Creation Date: The token was created on April 28, 2022.
- Public Sale: In May 2022, ~198.88 million ONDO (~1.99% of supply) were sold in a Community Access Sale via CoinList, raising over $10 million. Sale prices were $0.03 (priority queue) and $0.055 (public access).
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (ONDO)
|% of Max Supply
|Notes
|Ecosystem Growth
|~5.21B
|~52.11%
|For future airdrops, contributors, developers, educators, researchers, strategic roles
|Protocol Development
|3.3B
|33.00%
|For core contributors building infrastructure, products, and protocols
|Community Access Sale
|~198.88M
|~1.99%
|Sold via CoinList in May 2022
|Other (unspecified)
|Remaining
|~12.9%
|Not fully detailed in public disclosures
Note: As of Dec. 23, 2024, the Ondo DAO treasury does not hold the Ecosystem Growth allocation.
Usage and Incentive Mechanism
- Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals for Flux Finance (e.g., listing new assets, pausing markets, updating interest models, managing treasury).
- To submit a proposal: 100M ONDO must be delegated.
- For a proposal to pass: At least 1M ONDO must vote, and quorum must be met.
- Voting period: 3 days; 1-day timelock before execution.
- Ecosystem Incentives: ~52% of tokens are reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors.
- Ondo Points Program: Tokenholders can earn points by holding ONDO, with bonuses for “diamond hands” (long-term holders). Points may be redeemable for future rewards.
- No Staking or Liquidity Provision: As of Dec. 23, 2024, there is no staking or liquidity provision mechanism for ONDO.
- No Profit or Capital Claims: ONDO does not confer rights to profits, capital, or legal claims on Ondo Finance entities.
Locking Mechanism
- Global Lock-Up: All ONDO tokens were initially subject to a global lock-up until January 18, 2024.
- Post-Lock-Up: After the “enableTransfer” function was called on Jan. 18, 2024, ONDO became transferable, marking its public launch.
Unlocking Time and Vesting
- Cliff and Vesting: Most allocations are subject to a one-year cliff from the public launch (Jan. 18, 2024), followed by three years of yearly vesting.
- Ecosystem Growth Allocation: ~5.21B ONDO is reserved for future distribution, but the specific vesting and unlocking schedule is not fully disclosed.
- Protocol Development Allocation: 3.3B ONDO (33%) is for core contributors, subject to the same cliff and vesting schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|ERC-20, 10B max supply, created April 2022, public sale in May 2022
|Allocation
|52.11% Ecosystem Growth, 33% Protocol Development, 1.99% Community Sale, rest unspecified
|Usage & Incentives
|Governance, ecosystem rewards, Ondo Points, no staking/liquidity provision
|Locking
|Global lock-up until Jan. 18, 2024
|Unlocking & Vesting
|1-year cliff post-launch, 3 years yearly vesting
Additional Notes
- Bridging and Cross-Chain: Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and RWA tokens, using Axelar and LayerZero for security and interoperability.
- Security: Transactions are secured by Ethereum. Ondo Bridge employs multi-layer validation and risk management.
- No Staking: There is no staking or liquidity provision mechanism as of the latest available data.
Ondo’s token economics are designed to incentivize long-term participation, governance, and ecosystem growth, with a strong emphasis on security and cross-chain operability. The majority of tokens remain locked or vesting, with a significant portion reserved for future ecosystem incentives.
Tokenomika Ondo (ONDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Ondo (ONDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ONDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONDO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszONDO tokenomikę, poznaj cenę tokena ONDOna żywo!
Jak kupić ONDO
Chcesz dodać Ondo (ONDO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ONDO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Ondo (ONDO)
Analiza historii ceny ONDO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny ONDO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONDO? Nasza strona z prognozami cen ONDO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.