Tokenomika OMAX (OMAX) Odkryj kluczowe informacje o OMAX (OMAX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OMAX (OMAX) OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://omaxcoin.com/ Biała księga: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://omaxray.com/ Kup OMAX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OMAX (OMAX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OMAX (OMAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Całkowita podaż: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Podaż w obiegu: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Historyczne maksimum: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 Historyczne minimum: $ 0.000121579768640828 $ 0.000121579768640828 $ 0.000121579768640828 Aktualna cena: $ 0.0001347 $ 0.0001347 $ 0.0001347 Dowiedz się więcej o cenie OMAX (OMAX)

Tokenomika OMAX (OMAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OMAX (OMAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OMAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMAX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOMAX tokenomikę, poznaj cenę tokena OMAXna żywo!

Jak kupić OMAX Chcesz dodać OMAX (OMAX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OMAX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OMAX na MEXC już teraz!

Historia ceny OMAX (OMAX) Analiza historii ceny OMAX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OMAX już teraz!

Prognoza ceny OMAX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OMAX? Nasza strona z prognozami cen OMAX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OMAX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!