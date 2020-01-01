Tokenomika Open Loot (OL) Odkryj kluczowe informacje o Open Loot (OL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Open Loot (OL) Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. Oficjalna strona internetowa: https://openloot.com/ Biała księga: https://wiki.openloot.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A Kup OL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Open Loot (OL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Open Loot (OL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.24M $ 22.24M $ 22.24M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 631.73M $ 631.73M $ 631.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M Historyczne maksimum: $ 0.69 $ 0.69 $ 0.69 Historyczne minimum: $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 Aktualna cena: $ 0.0352 $ 0.0352 $ 0.0352 Dowiedz się więcej o cenie Open Loot (OL)

Tokenomika Open Loot (OL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Open Loot (OL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOL tokenomikę, poznaj cenę tokena OLna żywo!

Jak kupić OL Chcesz dodać Open Loot (OL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OL na MEXC już teraz!

Historia ceny Open Loot (OL) Analiza historii ceny OL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OL już teraz!

Prognoza ceny OL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OL? Nasza strona z prognozami cen OL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!